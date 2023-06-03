“Наполи” не смог уговорить известного тренера
Новости футбола Сегодня, 03:00
Фото: твиттер Баварии
Юлиан Нагельсман мог занять пост главного тренера “Наполи”.
Как пишет источник, во время переговоров немецкий специалист отказался из-за неудовлетворительных финансовых условий.
Напомним, что до весны Нагельсман работал в “Баварии”, но был уволен.
Нынешний наставник “Наполи” Лучано Спаллетти практически точно покинет клуб после окончания сезона и возьмет годовую паузу.
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