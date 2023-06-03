“Наполи” не смог уговорить известного тренера

Юлиан Нагельсман мог занять пост главного тренера “Наполи”.

Как пишет источник, во время переговоров немецкий специалист отказался из-за неудовлетворительных финансовых условий.

Напомним, что до весны Нагельсман работал в “Баварии”, но был уволен.

Нынешний наставник “Наполи” Лучано Спаллетти практически точно покинет клуб после окончания сезона и возьмет годовую паузу.