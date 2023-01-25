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Нападающий "Шахтера" перейдет в турецкий "Умраниеспор"

Новости футбола Сегодня, 13:15
Фото: инстаграм Оларенважу Кайоде/Автор неизвестен Фото: инстаграм Оларенважу Кайоде/Автор неизвестен

Нигерийский нападающий донецкого “Шахтера” Оларенважу Кайоде перейдет в “Умраниеспор”, сообщает Ajansspor.

По сведениям источника, футболист согласовал условия контракт с турецким клубом. Сумма трансфера не разглашается.

Кайоде перешел в “Шахтер” летом 2018 года из “Манчестер Сити”. Сумма трансфера составила три миллиона евро. Форвард провел за “горняков” 24 матча, забил четыре гола и отдал две результативные передачи. С 2019 года он сдается в аренду и выступал за “Газиантеп” и “Сивасспор”. Его контракт с “Шахтером” действует до лета 2023 года.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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