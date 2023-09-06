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Главная Новости Нагельсман возвращается к работе: есть два больших предложения

Нагельсман возвращается к работе: есть два больших предложения

Новости футбола Сегодня, 08:00
Нагельсман возвращается к работе: есть два больших предложения Фото: твиттер Баварии

Бывший тренер "Баварии" Юлиан Нагельсман в ближайшее время может вернуться к работе.

Как пишет немецкий портал Abenzeitung, известный специалист может стать главным тренером сборной Германии или дортмундской "Боруссии".

Издание напоминает, что в этом году Нагельсман отклонил предложения от "Челси", "Тоттенхэма" и "Пари Сен-Жермен". Тренер хотел взять паузу, чтобы сформировать новый тренерский штаб.

35-летний Нагельсман работал с "Баварией" с июля 2021 года по март 2023 года. Всместе с ним команда выиграла чемпионат Германии и два Суперкубка страны. До перехода в мюнхенский клуб он довольно успешно тренировал "РБ Лейпциг" и "Хоффенхайме".

Ранее СМИ также писали, что Нагельсман является одним из кандидатов на пост главного тренера сборной Германии. Сейчас главная команда страны играет под руководством Ханс-Дитера Флика и в местной федерации футбола откровенно недовольны выступлениями сборной.

Еще одним кандидатом на должность наставника немецкой сборной был главный тренер "Айнтрахта" Оливер Гласнер.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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