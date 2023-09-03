Надо видеть. Шедевральный гол Лацио в ворота Наполи. ВИДЕО

Действующий чемпион Италии, Наполи, на старте сезона одержал две победы. В третьем туре “партенопеи” встречались с Лацио на своём поле и потерпели дебютное поражение в сезоне. Римляне забили по голу в каждом из таймов, чего вполне хватило, чтобы взять три очка. Первый гол - стал шедевром всех выходных не только в итальянском футболе, но и в Европе.

После прохода правым флангом Фелипе Андерсон сделал идеальную передачу между защитников на Луиса Альберто, 30-летний полузащитник в одно касание гениально отправил мяч в ворота.

Примечательно, что уже в следующей атаке Наполи счёт сравнял: после рикошета забил Пьотр Зелинськи. Однако Дайчи Камада в начале второго тайма забил победный гол Лацио.

Для "орлов" эта победа стала первой в текущем сезоне. В двух предыдущих играх команда Маурицио Сарри проиграла.

Ранее мы сообщали, что португальский нападающий Криштиану Роналду забил свой 850-й гол на официальном уровне. Это произошло в матче чемпионата Саудовской Аравии между Аль-Насром и Аль-Хазмом.