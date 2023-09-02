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Лацио побеждает Наполи и одерживает первую победу в сезоне

Новости футбола Сегодня, 16:46
Лацио побеждает Наполи и одерживает первую победу в сезоне Фото: https://twitter.com/OfficialSSLazio

На Стадионе имени Диего Марадоны состоялся один из ключевых матчей третьего тура Серии А. Наполи принимал Лацио. Неаполь одержал две победы в двух стартовых турах, а "орлы", в свою очередь, еще не имели ни одного очка.

Наполи давил на ворота Лацио и могли выходить вперед, однако упустили свои моменты. Гости не простили подобного и на 30-й минуте открыли счет стараниями Луиса Альберто. Однако преимущество Лацио было недолгим. Через две минуты хозяева сравняли счет, Пётр Зелинский записал гол в свой актив. "Орлы" снова вышли вперед на старте второго тайма, Даичи Камада забил гол на 52-й минуте.

Лацио еще дважды во втором тайме отмечались в воротах Наполи, но в обоих случаях арбитр отменял голы из-за положения вне игры. Несмотря на преимущество неаполитанцев, Лацио празднует победу в этой игре и первую победу в новом сезоне.

Серия А. Третий тур

"Наполи" – "Лацио" – 1:2
Голы: 0:1 - 30 Луис Альберто, 1:1 - 32 Зелинский, 1:2 - 52 Камада

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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