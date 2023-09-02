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Роналду забил 850-й гол на официальном уровне

Новости футбола Сегодня, 15:24
Роналду забил 850-й гол на официальном уровне Фото: https://www.instagram.com/cristiano/

В пятом туре Профессиональной лиги Саудовской Аравии прошел матч между Аль-Хаземом и Аль-Насром. Для команды Роналду этот матч стал выездным, но именно гости были явными фаворитами встречи.

Аль-Наср сразу подтвердил статус фаворита. Забив три гола в первом тайме, но один из них был упразднен. На 33-й минуте Гариб открыл счет, и в компенсированное к первому тайма время Аль-Хайбари удвоил преимущество для Аль-Насра. На старте второго тайма хозяева сократили отставание, но ненадолго. Не прошло и десяти минут, а гости снова оторвались на два мяча вперед.

Главное событие произошло на 68-й минуте. Криштиану Роналду забил гол и сделал счет 4:1. Однако важнее то, что для португальца это 850-й гол в официальных матчах. Также, в первом тайме он отличился ассистом, а точку в матче поставил Садио Мане, сделав счет 5:1.

Профессиональная Лига Саудовской Аравии. Пятый тур

"Аль-Хазем" - "Аль-Наср" - 1:5
Голи: 0:1 - 33 Гариб, 0:2 - 45+8 Аль-Хайбари, 1:2 - 48 Бадамоси, 1:3 - 57 Отавиу, 1:4 - 68 Роналду, 1:5 - 78 Мане.

Оливер Вайт Оливер Вайт эксперт Dailysports
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