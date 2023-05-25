"Милан" уже ищет форварда под Лигу чемпионов

Полузащитник “Лацио” Сергей Милинкович-Савич привлек внимание “Милана”.

По информации Calciomercato, технический директор “россонери” Паоло Мальдини давно интересуется сербом и хотел бы приобрести его.

При этом переговоры будут зависеть от того, пробьется ли “Милан” в Лигу чемпионов.

В то же время источник пишет, что “Лацио” готов продать футболиста за 40 млн евро.

В текущем сезоне игрок сборной Сербии провел 34 матча в Серии А, в которых забил 7 голов и отдал 8 голевых передач.