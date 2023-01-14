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"Милан" ушел от поражения в матче Серии А

Новости футбола Сегодня, 14:38
Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Италии “Милан” на выезде сыграл вничью со счетом 2:2.

Хозяева открыли счет в начале встречи благодаря автоголу Тео Эрнандеса. В середине тайма преимущество “Лечче” увеличил Федерико Баскиротто. На 58-й минуте разрыв в счете сократил Рафаэл Леау, а в середине второго тайма равновесие восстановил Давиде Калабрия.

“Милан”, набрав 38 очков, занимает второе место в турнирной таблице Серии А. “Лечче” с 20 очками остался на 12-й позиции.

“Лечче” – “Милан” - 2:2 (2:0)
Голы: Эрнандес, 3 (автогол) - 1:0, Баскиротто, 23 - 2:0, Леау, 58 - 2:1, Калабрия, 70 - 2:2

“Лечче”: Фальконе, Жандре, Умтити, Баскиротто, Пеццелла (Галло, 62), Блен, Юлманд, Гонсалес (Мале, 62), Ди Франческо (Банда, 72), Эспето (Уден, 89), Коломбо (Волькерлинг, 72).

“Милан”: Тэтэрушану, Калабрия (Кьер, 86), Томори, Калулу, Эрнандес (Дест, 46), Беннасер, Браим Диас (Ориги, 69), Побега (Вранкс, 86), Салемакерс (Жуниор Мессиас, 46), Жиру, Рафаэл Леау.

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эксперт Dailysports Александр Шевченко эксперт Dailysports
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