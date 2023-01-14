"Ливерпуль" потерпел разгромное поражение в матче АПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Англии “Брайтон” на своем поле разгромил “Ливерпуль" со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Солли Марча и гол Данни Уэлбека.

“Брайтон”, набрав 30 очков, вышел на седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Ливерпуль” с 28 очками опустился на восьмую позицию.

“Брайтон” – “Ливерпуль” - 3:0 (0:0)

Голы: Марч, 46 - 1:0, Марч, 53 - 2:0, Уэлбек, 81 - 3:0

“Брайтон”: Санчес, Данк, Колуилл, Эступиньян, Лаллана (Велтман, 66), Марч, Мак Аллистер (Сармиенто, 83), Кайседо, Митома, Гросс, Фергюсон (Уэлбек, 66).

“Ливерпуль”: Алиссон, Александер-Арнолд, Матип (Гомес, 69), Конате, Робертсон, Хендерсон (Эллиотт, 69), Тиаго Алькантара, Фабиньо (Кейта, 68), Окслейд-Чемберлен (Доук, 69), Салах, Гакпо.

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