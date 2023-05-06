"Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А

В матче 34-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле обыграл “Лацио” со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Исмаэля Беннасера и Тео Эрнанеса.

“Милан”, набрав 61 очко, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Лацио” с 64 очками остался на втором месте.

“Милан” – “Лацио” - 2:0 (2:0)

Голы: Беннасер, 17 - 1:0, Эрнандес, 29 - 2:0

“Милан”: Меньян, Калабрия (Калулу, 46), Кьер (Тиав, 46), Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Беннасер, Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 11), Жуниор Мессиас, Жиру (Ребич, 69).

“Лацио”: Проведель, Марушич (Ладзари, 56), Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 68), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 68), Маркос Антонио, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Педро, 56), Иммобиле (Канчельери, 81).

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