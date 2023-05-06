Главная Новости "Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А

"Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А

Новости футбола Сегодня, 11:47
"Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А Фото: инстаграм "Милана"/Автор неизвестен

В матче 34-го тура чемпионата Италии “Милан” на своем поле обыграл “Лацио” со счетом 2:0.

Победу миланскому клубу принесли голы Исмаэля Беннасера и Тео Эрнанеса.

“Милан”, набрав 61 очко, вышел на четвертое место в турнирной таблице Серии А. “Лацио” с 64 очками остался на втором месте.

“Милан” – “Лацио” - 2:0 (2:0)
Голы: Беннасер, 17 - 1:0, Эрнандес, 29 - 2:0

“Милан”: Меньян, Калабрия (Калулу, 46), Кьер (Тиав, 46), Томори, Эрнандес (Балло-Туре, 80), Крунич, Беннасер, Тонали, Рафаэл Леау (Салемакерс, 11), Жуниор Мессиас, Жиру (Ребич, 69).

“Лацио”: Проведель, Марушич (Ладзари, 56), Романьоли, Казале, Хюсай (Пеллегрини, 68), Луис Альберто, Милинкович-Савич (Башич, 68), Маркос Антонио, Фелипе Андерсон, Дзакканьи (Педро, 56), Иммобиле (Канчельери, 81).

Не пропустите: "Челси" хочет купить вратаря “Интера”.

Евсеева Жанна Евсеева Жанна эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Милан Лацио Серия А Италия
Популярные новости
Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:56 Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ
Руководство ПСЖ не изменит решение по Месси Новости футбола Вчера, 16:55 Руководство ПСЖ не изменит решение по Месси
"Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте Новости футбола 04 мая 2023, 17:02 "Манчестер Юнайтед" проиграл в матче АПЛ, пропустив гол на 99-й минуте
"Наполи" стал чемпионом Италии Новости футбола 04 мая 2023, 16:42 "Наполи" стал чемпионом Италии
"Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ Новости футбола 03 мая 2023, 16:57 "Манчестер Сити" одержал крупную победу в матче АПЛ
"Ювентус" одержал сложную победу в Серии А Новости футбола 03 мая 2023, 14:01 "Ювентус" одержал сложную победу в Серии А
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 12:08 "Унион" проиграл в гостевом матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 12:04 Кейн принес "Тоттенхэму" победу в лондонском дерби Новости футбола Сегодня, 12:01 "Челси" одержал гостевую победу в матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:56 Гюндоган принес "Манчестер Сити" победу в домашнем матче АПЛ Новости футбола Сегодня, 11:47 "Милан" одержал важную победу над "Лацио" в Серии А Новости футбола Сегодня, 10:30 "Челси" хочет купить вратаря "Интера" Новости футбола Сегодня, 10:00 Полузащитник "Барселоны" Рафинья заинтересовал три клуба АПЛ Новости футбола Сегодня, 09:33 Опытный защитник "Барселоны" отказывается покидать клуб Новости футбола Сегодня, 09:06 Стало известно, сколько "МЮ" готов потратить на трансферы летом Новости футбола Сегодня, 06:50 Владелец "Наполи" озвучил главную цель команды после победы в Серии А
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Прогноз на матч Ливерпуль - Брентфорд 6 мая 2023 года Футбол 07 мая 2023 Прогноз на матч Аталанта - Ювентус 7 мая 2023 года Футбол 07 мая 2023 Прогноз на матч Наполи - Фиорентина 7 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Удинезе - Сампдория 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Эмполи - Салернитана 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Сассуоло - Болонья 8 мая 2023 года Футбол 08 мая 2023 Прогноз на матч Ноттингем Форест - Саутгемптон 8 мая 2023 года