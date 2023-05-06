"Челси" хочет купить вратаря "Интера"
Новости футбола Сегодня, 10:30
Фото: твиттер Интера
"Челси" продолжает интересоваться вратарем "Интера" Андре Онаной.
Как пишет The Telegraph, английский клуб называет приобретение камерунца приоритетным для усиления вратарской позиции.
По данным источника, “синим” придется заплатить около 40 миллионов фунтов стерлингов за голкипера.
Ради трансфера “Челси” готов растаться со своим вратарем Эдуардо Менди.
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