"Металлист 1925" потерпел крупное поражение в УПЛ

В матче 20-го тура чемпионата Украины ковалевский “Колос” на своем поле разгромил харьковский “Металлист 1925” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Павла Ореховского и гол Дениса Безбородько.

“Колос”, набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист 1925” с 21 очком остался на 10-й позиции.

“Колос” – “Металлист 1925” – 3:0 (2:0)

Гол: Ореховский, 3 - 1:0, Ореховский, 35 - 2:0, Безбородько, 64 - 3:0

“Колос”: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 81), Мякушко (Болбат, 68), Ореховский (Смирный, 68), Ильин (Велетень, 81), Лысенко (Безбородько, 53).

“Металлист 1925”: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк (Абдуллаев, 65), Чирук (Дмитренко, 65).

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