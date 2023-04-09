Главная Новости "Металлист 1925" потерпел крупное поражение в УПЛ

"Металлист 1925" потерпел крупное поражение в УПЛ

Новости футбола Сегодня, 10:35
Фото: инстаграм "Колоса"/Автор неизвестен Фото: инстаграм "Колоса"/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Украины ковалевский “Колос” на своем поле разгромил харьковский “Металлист 1925” со счетом 3:0.

Победу хозяевам принесли дубль Павла Ореховского и гол Дениса Безбородько.

“Колос”, набрав 27 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. “Металлист 1925” с 21 очком остался на 10-й позиции.

“Колос” – “Металлист 1925” – 3:0 (2:0)
Гол: Ореховский, 3 - 1:0, Ореховский, 35 - 2:0, Безбородько, 64 - 3:0

“Колос”: Волынец – Черноморец, Гончаренко, Чоботенко, Кравченко, Милько, Богданов (Криворучко, 81), Мякушко (Болбат, 68), Ореховский (Смирный, 68), Ильин (Велетень, 81), Лысенко (Безбородько, 53).

“Металлист 1925”: Мозиль, Жичиков, Безуглый, Курило, Капинус, Мартынюк, Бычек, Габелок, Кравченко, Ременюк (Абдуллаев, 65), Чирук (Дмитренко, 65).

Не пропустите: “Днепр-1” разгромил “Львов” в УПЛ.

Александр Шевченко Александр Шевченко эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Колос Ковалевка Metalist 1925 Премьер-лига Украина
Популярные новости
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 17:02 "Реал" неожиданно проиграл в домашнем матче Ла Лиги
Фото: инстаграм ПСЖ/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 16:57 Месси принес ПСЖ победу в гостевом матче Лиги 1
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:45 Месси превзошел достижение Роналду в Европе
Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 14:26 "Манчестер Сити" разгромил худшую команду АПЛ
Фото: инстаграм "Баварии"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:28 Де Лигт принес "Баварии" гостевую победу в Бундеслиге
Фото: инстаграм "Челси"/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 13:15 "Челси" потерпел поражение в первом матче после возвращения Лэмпарда
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:56 Бензема ответил на выгодное предложение из Саудовской Аравии Новости футбола Сегодня, 13:35 "Барселона" выбирает между двумя нападающими Новости футбола Сегодня, 13:15 "Ньюкасл" вступил в борьбу за хавбека сборной Бельгии Новости футбола Сегодня, 12:55 Хави высказался о возможном чемпионстве "Барселоны" в Ла Лиге Новости футбола Сегодня, 12:35 "Бетис" проиграл в домашнем матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 12:15 “Днепр-1” - “Львов” - 5:2 (видеообзор) Новости футбола Сегодня, 11:55 Гладбахская "Боруссия" уверенно выиграла в матче Бундеслиги Новости футбола Сегодня, 11:35 "Осер" одержал крупную победу в Лиге 1 Новости футбола Сегодня, 11:15 "Вальядолид" и "Мальорка" выдали голевую феерию в матче Ла Лиги Новости футбола Сегодня, 10:53 "Кристал Пэлас" уничтожил "Лидс" в Премьер-лиге
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 10 апр 2023 Прогноз на матч Барселона - Жирона 10 апреля 2023 года Футбол 10 апр 2023 Прогноз на матч Бернли - Шеффилд Юнайтед 10 апреля 2023 года Футбол 11 апр 2023 Прогноз на матч Манчестер Сити - Бавария 11 апреля 2023 года Футбол 11 апр 2023 Прогноз на матч Бенфика - Интер 11 апреля 2023 года