Месси согласовал с ПСЖ новый контракт: названы сроки

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси принял решение остаться в “Пари Сен-Жермен”, сообщает Diario Sport.

По сведениям источника, стороны подпишут соглашение минимум на два года. При этом зарплата аргентинца будет увеличена. Форвард решил не менять команду, так как не получил интересного предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 21 матч во всех турнирах, забил 13 голов и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

Не пропустите: "Бавария" определилась с основным форвардом на следующий сезон.