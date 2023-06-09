Месси рассказал, почему не вернулся в "Барселону"

Лионель Месси объяснил, почему решил перейти в “Интер Майами”, а не вернуться в “Барселону”.

По словам аргентинца, в каталонском клубе есть люди, которые не желали его возвращения.

“Я знал, кто действительно хотел моего камбэка и высказывался об этом публично”, - сказал он.

Напомним, что контракт Месси с ПСЖ истек этим летом. В “Интер Майами” он перебрался на правах свободного агента.