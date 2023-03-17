Месси позвали в клуб Ла Лиги, но не в "Барселону"

Полузащитник “Атлетико” и сборной Аргентины Родриго Де Поль предложил своему соотечественнику нападающему “Пари Сен-Жермен” Лионелю Месси присоединиться к нему в мадридскому клубу.

"То, что делает Месси, это удивительно. Рядом с ним ты живешь в постоянном удивлении, потому что не знаешь, какое решение он примет. А потом ты так и не понимаешь это решение до конца, так как Лео - инопланетянин. Кажется, что он вообще не видит тебя на поле, а затем выводит тебя один на один с вратарем. Когда кажется, что он устал, он делает еще одно ускорение. Он никому не перестает удивлять.

Пусть Месси переходит к нам, в “Атлетико”. Мы попросим Корреа отдать Лео 10-й номер, а также найдем ему квартиру в центре Мадрида", - приводит слова Де Поля Cadena SER.

В нынешнем сезоне 35-летний Месси провел за ПСЖ 31 матч во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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