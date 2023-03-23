Мбаппе поговорил с Гризманном по поводу возможного конфликта из-за сборной Франции

Новый капитан сборной Франции нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе поговорил с нападающим “Атлетико" Антуаном Гризманном, который был недоволен ситуацией из-за капитанской повязки, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Мбаппе был готов передать капитанскую повязку Гризманну, который был разочарован тем, что главный тренер сборной Дидье Дешам не сделал его капитаном. Килиан дал понять Антуану, что он не собирается монополизировать лидерство в команде. В итоге, игроки уладили недоразумение.

24-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года, провел за нее 66 матчей, забил 36 голов и отдал 23 результативные передачи. 31-летний Гризманн играет за сборную с 2014 года. На его счету 42 забитых мяча и 36 голевых передач в 117 поединках.

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