Главная Новости Мбаппе поговорил с Гризманном по поводу возможного конфликта из-за сборной Франции

Мбаппе поговорил с Гризманном по поводу возможного конфликта из-за сборной Франции

Новости футбола Сегодня, 15:55
Фото: инстаграм Килиан Мбаппе/Автор неизвестен Фото: инстаграм Килиан Мбаппе/Автор неизвестен

Новый капитан сборной Франции нападающий “Пари Сен-Жермен” Килиан Мбаппе поговорил с нападающим “Атлетико" Антуаном Гризманном, который был недоволен ситуацией из-за капитанской повязки, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, Мбаппе был готов передать капитанскую повязку Гризманну, который был разочарован тем, что главный тренер сборной Дидье Дешам не сделал его капитаном. Килиан дал понять Антуану, что он не собирается монополизировать лидерство в команде. В итоге, игроки уладили недоразумение.

24-летний Мбаппе выступает за сборную Франции с 2017 года, провел за нее 66 матчей, забил 36 голов и отдал 23 результативные передачи. 31-летний Гризманн играет за сборную с 2014 года. На его счету 42 забитых мяча и 36 голевых передач в 117 поединках.

Не пропустите: Дибала собирается подать в суд на "Ювентус".

Коцюбинский Ярослав Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
Связанные команды и лиги
Франция ПСЖ Атлетико Мадрид Чемпионат Европы
Популярные новости
"Реал" Новости футбола Сегодня, 14:55 "Реал" определил главную трансферную цель на лето 2024 года
Фото: твиттер Аль-Насра Новости футбола Сегодня, 11:35 Стало известно, действительно ли Роналду мог оказаться в "Атлетико"
Фото: инстаграм Жозе Моуринью/Автор неизвестен Новости футбола Вчера, 15:15 Моуринью не возглавит "Реал"
"Золотой мяч" Новости футбола 20 мар 2023, 15:55 Портал Goal обновил рейтинг претендентов на "Золотой мяч"
Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен Новости футбола 20 мар 2023, 15:42 Месси хочет вернуться в "Барселону"
Фото: инстаграм "Арсенала"/Автор неизвестен Новости футбола 20 мар 2023, 04:00 Крупная победа "Арсенала", потери "Челси" и "Тоттенхэма": результаты 28-го тура АПЛ
Больше новостей
Лучшие букмекеры
1хБет 100% -й бонус на первый депозит На сайт 1Win Бонус +500% на первый депозит На сайт Лайнбет Приветственный бонус Linebet для новых игроков На сайт
Весь рейтинг
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:30 "Атлетико" хочет перехватить трансферную цель "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 17:15 Моуринью поставил условие руководству "Ромы" Новости футбола Сегодня, 16:55 Агент высказался о возможном уходе Кессье из "Барселоны" Новости футбола Сегодня, 16:42 "Интер" может потерять ведущего защитника Новости футбола Сегодня, 16:30 ПСЖ вступил в борьбу за талантливого хорвата Новости футбола Сегодня, 16:15 Звездный талант Беллингем выбрал новый клуб Новости футбола Сегодня, 15:55 Мбаппе поговорил с Гризманном по поводу возможного конфликта из-за сборной Франции Новости футбола Сегодня, 15:42 "Тоттенхэм" нацелился на вратаря "Манчестер Юнайтед" Новости футбола Сегодня, 15:30 "Наполи" отказался продавать Осимхена за огромную сумму Новости футбола Сегодня, 15:15 "Арсенал" хочет переманить таланта "Барселоны"
Лучшие бонусы
Все
Актуальный промокод 2023
Dailysports777 Промокод скопирован
Получить 1Win
Промокод Бетвиннер на 2023
DAILYSPORTS7 Промокод скопирован
Получить БетВиннер
Промокод на бонус 1xBet
1x_702741 Промокод скопирован
Получить 1хБет
Промокод Linebet
lin_40113 Промокод скопирован
Получить Лайнбет
Прогнозы на спорт
Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Швеция - Бельгия 24 марта 2023 года Футбол 24 мар 2023 Прогноз на матч Франция - Нидерланды 24 марта 2023 года Футбол 25 мар 2023 Прогноз на матч Хорватия - Уэльс 25 марта 2023 года Футбол 25 мар 2023 Прогноз на матч Испания - Норвегия 25 марта 2023 года