Дибала собирается подать в суд на "Ювентус"
Новости футбола Сегодня, 13:30
Фото: инстаграм Пауло Дибалы/Автор неизвестен
Аргентинский нападающий римской “Ромы” Пауло Дибала собирается подать в суд на свой бывший клуб туринский “Ювентус”, сообщает Goal.
По сведениям источника, футболист хочет потребовать у клуба компенсацию за непродление контракта, а также разницу в зарплате, которую он мог заработать в “Юве”, и тем, сколько он сейчас зарабатывает в Риме. В сумме аргентинец надеется получить 54 миллиона евро.
В нынешнем сезоне 29-летний Дибала провел за “Рому” 29 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.
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