"Марсель" упустил победу в матче Лиги 1

В матче 27-го тура чемпионата Франции “Марсель” и “Страсбур” сыграли вничью со счетом 2:2.

В начале второго тайма счет открыл Шансель Мбемба, а на 76-й минуте преимущество хозяев увеличил Алексис Санчес. Впрочем, гости в концовке сумели уйти от поражения благодаря дублю Жан-Эда Аходу. Стоит отметить, что хозяева с 29-й минуты играли в меньшинстве из-за удаления Леонардо Балерди.

“Марсель”, набрав 56 очков, занимает второе место в турнирной таблице Лиги 1. “Страсбур” с 23 очками покинул зону вылета и поднялся на 15-ю позицию.

“Марсель” – “Страсбур” - 2:2 (0:0)

Голы: Мбемба, 49 - 1:0, Санчес, 76 (с пенальти) - 2:0, Ахолу, 88 - 2:1, Ахолу, 89 - 2:2

“Марсель”: Лопес, Клосс, Колашинац (Жиго, 60), Мбемба, Балерди, Нуну Тавареш, Верету, Малиновский (Гендузи, 81), Ронжье, Санчес (Байи, 81), Ундер.

“Страсбур”: Зельс, Дагба (Диарра, 67), Джику, Гильбер, Ньямси (Сиссоко, 52), Делен (Соболь, 67), Ахолу, Сансон (Прцич, 61), Лиэнар, Гамейро (Мотиба, 67), Диалло.

Удаление: Балерди (29).

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