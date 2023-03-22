Марко Ройс назвал клуб, в котором хочет закончить карьеру

Нападающий дортмундской “Боруссии” Марк Ройс заявил, что хочет играть за свой нынешний клуб до конца карьеры.

“Я бы хотел играть за ”Боруссию" до конца карьеры. В ближайшие недели все станет известно", - приводит слова Ройса Sky Germany.

Контракт игрока со “шмелями” истекает ближайшим летом. Клуб предложил футболисту новое соглашение, но со снижением зарплаты.

33-летний Ройс выступает за “Боруссию” с 2012 года. Всего он провел за клуб 377 матчей во всех турнирах, забил 161 гол и отдал 120 результативных передач.

Не пропустите: "Эльче" объявил о назначении нового главного тренера.