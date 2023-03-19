"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал Кубка Англии

В матче ¼ финала Кубка Англии “Манчестер Юнайтед” обыграл “Фулхэм” со счетом 3:1 и пробился в полуфинал.

Победу манкунианцам принесли дубль Бруну Фернандеша и гол Марселя Забитцера. У гостей отличился Александар Митрович.

В полуфинале “МЮ” сыграет с “Брайтоном”.

“Манчестер Юнайтед” – “Фулхэм” - 3:1 (0:0)

Голы: Митрович, 50 - 0:1, Фернандеш, 75 (с пенальти) - 1:1, Забитцер, 77 - 2:1, Фернандеш, 90 - 3:1

“Манчестер Юнайтед”: Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Мартинес, Шоу, Забитцер, Фернандеш, Мактомини (Антони, 58), Санчо, Вегорст, Рэшфорд (Фред, 83).

“Фулхэм”: Лено, Тете (Соареш, 89), Рим, Диоп, Робинсон, Рид (Джеймс, 89), Перейра (Кэрни, 90), Пальинья, Виллиан, Декордова-Рид (Соломон, 89), Митрович.

Удаления: Виллиан (72), Митрович (72).

Не пропустите: "Кварадона" установил рекорд сезона в Серии А.