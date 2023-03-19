"Кварадона" установил рекорд сезона в Серии А
Новости футбола Сегодня, 14:15
Фото: инстаграм Хвичи Кварацхелии/Автор неизвестен
Грузинский полузащитник неаполитанского “Наполи” Хвича Кварацхелия по прозвищу “Кварадона” стал первым игроком, который превзошел отметку в 10 голов и 10 результативных передач в нынешнем сезоне в чемпионате Италии.
В данный момент у него 12 забитых мячей и 10 голевых передач. Ближайшим преследователем по этому показателю является нападающий “Ювентуса” Пауло Дибала (9+6).
В нынешнем сезоне 22-летний Кварацхелия провел за “Наполи” 30 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 16 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.
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