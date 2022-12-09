"Манчестер Юнайтед" решил избавиться от опытного защитника

"Манчестер Юнайтед" хочет продать защитника Аарона Ван-Биссаку, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство английского клуба приняло решение выставить игрока на трансфер, так как на него не рассчитывает главный тренер Эрик тен Хаг.

В нынешнем сезоне 25-летний Ван-Биссака провел за “Манчестер Юнайтед” всего один матч. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

При этом манкунианцы хотят продлить контракт с 23-летним защитником Диогу Далотом.

Не пропустите: Месси отказался возвращаться в "Барселону".