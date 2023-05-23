"Манчестер Юнайтед" отказался от трансфера самого дорогого футболиста в истории

Инсайдер ESPN Марк Огден не подтвердил слухи о том, что "Манчестер Юнайтед" начал переговоры по трансферу нападающего ПСЖ Неймара.

Такую информацию ранее опубликовало издание L'Équipe.

Огден заявил, что "Манчестер Юнайтед" не ведет переговоров по Неймару и не собирается этого делать в ближайшем будущем.

Контракт 31-летнего Неймара со своим клубом рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне французской Лиги 1 бразилец сыграл 20 матчей, в которых записал на свой счет 13 голов и 11 голевых передач.