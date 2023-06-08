"Манчестер Юнайтед" хочет купить полузащитника "Челси"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику “Челси” и сборной Англии Мэйсону Маунту, сообщает журналист Фабрицио Романо в своем твиттере.

По сведениям источнику, манкунианцы готовятся сделать предложение о покупке игрока в летнее трансферное окно. При этом главный тренер лондонского клуба Маурисио Почеттино не хочет расставаться с футболистом, но он будет продан, если откажется продлевать контракт, который действует до лета 2024 года. Сумма трансфера англичанина может составить 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 24-летний Маунт провел за “Челси” 35 матчей во всех турнирах, забил три гола и отдал шесть результативных передач.