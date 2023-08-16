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"Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА

Новости футбола Сегодня, 17:19
"Манчестер Сити" в тяжелейшем матче выиграл Суперкубок УЕФА Фото: инстаграм "Манчестер Сити"/Автор неизвестен

Английский “Манчестер Сити” победил испанскую “Севилью” и стал победителем Суперкубка УЕФА. Матч состоялся в городе Пирей (Греция) на стадионе "Георгиос Караискакис" и завершился победой английского клуба в серии пенальти.

В середине первого тайма счет открыл Юссеф Эн-Несири. В середине второго тайма равновесие восстановил Коул Палмер.

В серии пенальти игроки “Манчестер Сити” забили пять голов из пяти попыток. Точные удары нанесли Эрлинг Холанд, Хулиан Альварес, Матео Ковачич, Джек Грилиш и Кайл Уокер. У испанцев свои попытки реализовали Лукас Окампос, Рафа Мир, Иван Ракитич и Гонсало Монтиэль. Единственный промах допустил Неманья Гудель, который пробил в перекладину.

“Манчестер Сити” впервые в своей истории выиграл Суперкубок УЕФА.

“Манчестер Сити” Англия – “Севилья” Испания - 1:1 (0:1, 1:0), по пенальти - 5:4
Голы: 0:1 – 25 Эн-Несири, 1:1 – 63 Палмер.

“Манчестер Сити”: Эдерсон, Уокер, Аке, Аканджи, Гвардиол, Ковачич, Родри, Фоден, Грилиш, Палмер (Альварес, 85), Холанд.

“Севилья”: Буну, Навас (Монтьель, 83), Баде, Гудель, Акунья, Ракитич, Ламела (Сусо, 90), Окампос, Оливер Торрес (Хуанлу Санчес, 74), Жордан, Эн-Несири (Рафа Мир, 90).

Роберт Сайкс Роберт Сайкс эксперт Dailysports
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