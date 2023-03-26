"Манчестер Сити" может расстаться с хавбеком, который пришел летом 2022 года
Новости футбола Сегодня, 15:37
Фото: инстаграм Калвина Филлипса/Автор неизвестен
Полузащитник “Манчестер Сити” Калвин Филлипс может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Daily Star.
По сведениям источника, футболист недоволен малым количеством игровой практики и опасается потерять место в сборной Англии. Интерес к хавбеку проявляют его бывший клуб “Лидс”, а также “Вест Хэм”.
В нынешнем сезоне 27-летний Филлипс провел за “Манчестер Сити” всего 13 матчей во всех турнирах, не забил ни одного мяча и не отдал ни одной голевой передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2028 года.
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