Кейн стал ближе к переходу в "Баварию"

Журналист Sport Bild Кристиан Фальк уверен в том, что шансы форварда “Тоттенхэма” Харри Кейна перейти в “Баварию” увеличились после назначения Томаса Тухеля.

Фальк считает, что Тухелю нужно инвестировать в новых игроков, а Кейн может быть потенциальным трансфером, хотя это может быть дорого.

Кейн забил 21 гол в 28 матчах Премьер-лиги за “Тоттенхэм» в этом сезоне.

Его контракт рассчитан до 2024 года.