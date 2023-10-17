Лукаку приблизился к Роналду по голам за сборную

Вчера, в ходе квалификационного матча на чемпионат Европы 2024 года между Бельгией и Швецией, игра была прервана из-за террористического акта. На момент прекращения встречи счет был 1:1, команды сыграли лишь один тайм.

Интересно, что гол, забитый бельгийским нападающим Ромелу Лукаку стал символичным. Сейчас он поднялся на девятое место в списке лучших бомбардиров среди всех сборных, забив уже 79 мячей. По числу забитых мячей за национальную команду он сравнялся с бразильцем Неймаром.

В настоящее время в списке лучших бомбардиров лидирует португалец Криштиану Роналду, который забил 127 голов, затем следуют иранец Али Даеи со 108 голами и аргентинец Лионель Месси с 104 голами.

Ромелу Лукаку дебютировал в национальной сборной Бельгии 3 марта 2010 года, когда ему было всего 16 лет. За 13 сезонов он сыграл в 111 матчах. В составе сборной Бельгии Лукаку стал бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в России.

Отметим, что матч Бельгии и Швеции не был доигран. Перед началом встречи террорист убил двух фанатов гостей, после чего команды решили не продолжать игру.