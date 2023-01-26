"Ливерпуль" продлил контракт с молодым талантом
Новости футбола Сегодня, 14:30
Фото: сайт "Ливерпуля"/Автор неизвестен
Пресс-служба “Ливерпуля” на официальном сайте объявила о продлении контракта с испанским защитником Стефаном Байчетичем.
Стороны заключили соглашение до лета 2027 года. Сам игрок заявил, что он очень рад и взволнован фактом подписания нового контракта.
Байчетич перешел в “Ливерпуль” в январе 2021 года из “Сельты”. Всего он провел за мерсисайдцев 10 матчей и забил один гол.
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Коцюбинский Ярослав эксперт Dailysports
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