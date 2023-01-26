Лидер "Ромы" хочет перейти в "Милан"

Полузащитник “Ромы” Николо Дзаньоло хочет перейти в “Милан”, сообщает Roma Press.

По сведениям источника, ради перехода в миланский клуб футболист готов остаться в Риме до лета. На данный момент “Рома” требует за игрока 35 миллионов евро, но через полгода цена на него может снизиться, так как его контракт действует до лета 2024 года. Ранее сообщалось, что хавбеком также интересуется “Тоттенхэм”.

В нынешнем сезоне 23-летний Дзаньоло провел за “Рому” 17 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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