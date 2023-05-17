"Ливерпуль" летом расстанется с четырьмя футболистами
Новости футбола Сегодня, 13:46
Фото: инстаграм Роберто Фирмино/Автор неизвестен
Пресс-служба “Ливерпуля” на официальном сайте объявила об уходе по окончании сезона полузащитников Джеймса Милнера, Наби Кейта и Алекса Окслейд-Чемберлена, а также нападающего Роберто Фирмино.
Контракты данных футболистов истекают ближайшим летом, поэтому они покинут клуб в статусе свободного агента. Таким образом, они смогут присоединиться к другим клубам бесплатно.
Ранее сообщалось, что 37-летний Милнер, скорее всего, перейдет в “Брайтон”. 31-летним Фирмино интересуются “Барселона” и итальянские клубы. 28-летний Кейта может перейти в дортмундскую “Боруссию”.
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