Бавария” проявила интерес к двум игрокам "Челси"

“Бавария” проявила заинтересованность сразу в двух футболистах “Челси”.

Немецкий клуб хотел бы подписать хавбека Мэйсона Маунта и форварда Кая Хаверца.

По информации журналиста Кристиана Фалька, будущее обоих футболистов в "Челси" пока не ясно, чем и хочет воспользоваться немецкий клуб..

В то же время журналист отметил, что “Бавария” может переключиться и на других потенциальных новичков.

Действующие контракты Маунта и Хаверца рассчитаны до 2024 и 2025 года соответственно.