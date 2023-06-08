"Ливерпуль" купил чемпиона мира за 42 млн евро

Пресс-служба “Ливерпуля” на официальном сайте объявила о переходе полузащитника “Брайтона” и сборной Аргентины Алексиса Мак Аллистера.

Сумма трансфера составила 42 миллиона евро. Футболист подписал с английским клубом контракт до лета 2028 года. Аргентинец будет выступать за мерсисайдцев под 10-м номером.

24-летний Мак Аллистер выступал за “Брайтон” с 2019 года. Всего он провел за клуб 112 матчей во всех турнирах, забил 20 голов и отдал девять результативных передач. Ранее играл за “Архентинос Хуниорс” и “Боку Хуниорс”. За сборную Аргентины сыграл 16 матчей, забил один гол и отдал две результативные передачи. Чемпион мира-2022, победитель Финалиссимы-2022.