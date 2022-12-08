"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" поборются за нападающего сборной Франции

"Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к французскому нападающему “Айнтрахта” Коло Муани, сообщает Daily Mail.

По сведениям источника, английские клубы рассматривают вариант с приобретением футболиста в зимнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне 24-летний Муани провел за “Айнтрахт” и сборную Франции 26 матчей во всех турнирах, забил восемь голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2027 года.

Не пропустите: В "Наполи" рассказали о восстановлении Кварацхелии.