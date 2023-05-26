Лэмпард высказался о кризисе в "Челси"

Наставник “Челси” Фрэнк Лэмпард высказался о кризисе, который происходит в клубе.

Вчера синие уступили "Манчестер Юнайтед" со счетом 1:4Ю потерпев 22-е поражение в сезоне.

"Это был плохой год для команды. Нам необходимо перестроиться, а после окончания сезона в составе произойдут много изменений. Чтобы вернуться на нужный уровень, необходимо будет выполнять много работы. По поводу будущего главного тренера команды, я не вправе делать какие-либо выводы", - заявил Фрэнк Лэмпард.

Напомним, что Лэмпард покинет должность тренера “Челси” в конце сезона.