Легенда испанского футбола завершил карьеру и будет работать водителем

Испанский вингер "Бетиса" Хоакин Санчес завершил карьеру в возрасте 41 года.

4 июня прошел его последний матч за команду.

Всего испанец провел в чемпионате Испании 622 матча, что стало повторением рекорда по количеству игр. Хоакин три раза выигрывал Кубок Испании.

За сборную Испании Хоакин сыграл 51 матч и забил 4 гола.

По данным СМИ, Хоакину после завершения карьеры предложили работу водителем клубного автобуса, на что он согласился.