Легенда чилийского футбола вернулся в родной клуб

Легендарный полузащитник Артур Видаль официально стал футболистом чилийского клуба Коло-Коло. 36-летний футболист подписал контракт на один год.

𝐄𝐋 𝐑𝐄𝐘 𝐕𝐔𝐄𝐋𝐕𝐄 𝐀 𝐂𝐀𝐒𝐀 👑



Le damos la bienvenida al futbolista más ganador en la historia de Chile, ¡a nuestro gran Arturo Erasmo Vidal Pardo!



Nos volvemos a encontrar, King 🔥🤟🏼 ¡𝐘 𝐯𝐚𝐦𝐨𝐬 𝐩𝐨𝐫 𝐭𝐨𝐝𝐨! pic.twitter.com/3wz8Puj2Zz — Colo-Colo (@ColoColo) January 23, 2024

Последним клубом Видаля был бразильский Атлетико Паранаэнсе, который он покинул на правах свободного агента. До этого он также играл в Бразилии за Фламенго. В Европе чилиец известен по выступалениям за Байер, Баварию, Ювентус, Барселону и Интер.

Видаль – воспитанник Коло-Коло. Он играл за родной клуб с 2006 по 2007 год, а после этого перешел в Байер за 5,2 миллиона евро.

Коло-Коло финишировал на третьем месте в завершившемся чемпионате Чили.