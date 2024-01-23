Легенда чилийского футбола вернулся в родной клуб
Новости футбола Сегодня, 06:04
Getty Images
Легендарный полузащитник Артур Видаль официально стал футболистом чилийского клуба Коло-Коло. 36-летний футболист подписал контракт на один год.
Последним клубом Видаля был бразильский Атлетико Паранаэнсе, который он покинул на правах свободного агента. До этого он также играл в Бразилии за Фламенго. В Европе чилиец известен по выступалениям за Байер, Баварию, Ювентус, Барселону и Интер.
Видаль – воспитанник Коло-Коло. Он играл за родной клуб с 2006 по 2007 год, а после этого перешел в Байер за 5,2 миллиона евро.
Коло-Коло финишировал на третьем месте в завершившемся чемпионате Чили.
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