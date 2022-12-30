Легенда "Аякса" перенес легкий инсульт

Бывший футболист “Аякса”, “Арсенала” и “Барселоны” Марс Овермарс, работающий футбольным директором “Антверпена”, перенес легкий инсульт, сообщает пресс-служба клуба.

В четверг вечером Овермарсу стало плохо и он попал в больницу, где ему поставили диагноз. В настоящее время его состояние улучшилось, но пока что он не выписан.

49-летний Овермарс в бытность футболистом также играл за “Гоу Эхед Иглс” и “Виллем II". За сборную Нидерландов сыграл 86 матчей и забил 17 голов. После завершения карьеры он работал одним из руководителей “Аякса”, но несколько месяцев назад был уволен из-за сексуального скандала.

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