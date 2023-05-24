Лаутаро Мартинес принес "Интеру" победу в финале Кубка Италии

В финале Кубка Италии миланский “Интер” обыграл “Фиорентину" из Флоренции со счетом 2:1 и стал обладателем трофея.

Победу миланцам принес Лаутаро Мартинес, который сделал дубль. У соперника гол забил Николас Гонсалес.

“Интер” выиграл Кубок Италии в 9-й раз в истории и сравнялся по количеству титулов с “Ромой”. Чаще трофей выигрывал только “Ювентус” (14).

“Фиорентина” – “Интер” - 1:2 (1:2)

Голы: Гонсалес, 3 - 1:0, Мартинес, 29 - 1:1, Мартинес, 37 - 1:2

“Фиорентина”: Терраччано, Додо (Терзич, 82), Мартинес (Раньери, 70), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Амрабат (Йович, 70), Иконе (Соттиль, 60), Кастровилли (Мандрагора, 60), Гонсалес, Артур.

“Интер”: Ханданович, Думфрис, Дармиан, Ачерби, Бастони (де Врей, 58), Димарко (Гозенс, 68), Брозович, Чалханоглу (Гальярдини, 83), Барелла, Джеко (Лукаку, 58), Мартинес (Корреа, 84).