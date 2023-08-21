Ланс купил нападающего, которым интересовались Челси и Арсенал

Пресс-служба “Ланса” на официальном сайте объявила о переходе нападающего “Монпелье” и молодежной сборной Франции Элье Ваи.

“Ланс” заплатил за футболиста 30 миллионов евро. Данная сумма может увеличиться еще на пять миллионов евро за счет бонусов. Форвард подписал с новым клубом контракт, который будет действовать до лета 2028 года. “Кровавые и золотые” опередили в борьбе за игрока “Челси” и “Арсенал”. Также французом интересовались “Ювентус” и “Милан”.

20-летний Ваи является воспитанником “Монпелье”. Всего он провел за клуб 92 матча во всех турнирах, забил 32 гола и отдал девять результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до лета 2025 года. В прошлом сезоне Ваи был признан автором лучшего гола чемпионата Франции в сезоне-2022/2023.

Ваи с 2022 играет за молодежную сборную Франции. Всего он провел за французскую команду семь матчей, забил один гол и получил одну желтую карточку.

Напомним, что в прошлом сезоне “Ланс” занял второе место в чемпионате Франции. Таким образом, клуб получил право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2023/2024.