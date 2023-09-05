Кубок африканских наций 2023: кто квалифицировался, а кто сохраняет последний шанс?
В сентябре во время международной паузы завершится квалификация на Кубок африканских наций 2023. Dailysports собрал всю важную информацию, которую нужно знать о турнире.
Квалификация КАН-2023: турнирные таблицы
В финальную стадию турнира выйдут 24 национальных сборных: по две с каждой из 12 отборочных групп.
- Группа A
Нигерия и Гвинея-Бисау досрочно оформили выход на Кубок африканских наций 2023. Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи завершат турнир после последнего тура.
- Группа B
Буркина-Фасо и Кабо-Верде сыграют на КАН-2023, а Того и Эсватини потеряли все шансы на выход в следующий раунд турнира.
- Группа C
Намибия уже одной ногой в финальной части, только чудо не позволит им сыграть на КАН 2023; Камерун и Бурунди в очном матче определят второго победителя группы.
- Группа D
Египет и Гвинея - уже на КАН-2023. Малави и Эфиопия досрочно проиграли борьбу.
- Группа E
Мадагаскар потерял даже теоретические шансы на выход дальше. В последнем туре Гана, Ангола и ЦАР определят двух участников КАН-2023.
- Группа F
После досрочного выхода Алжира остаётся одно вакантное место в этой группе. На него претендуют Танзания и Уганда: первых устраивает даже ничья с Алжиром в последнем туре, чтобы завоевать путевку на КАН-2023. Уганде в матче против Нигера нужна только поражение прямого конкурента и собственная победа, желательно с разницей в два гола и более.
- Группа G
Мали уже на КАН-2023. Гамбия и Конго в очном матче определят ещё одного участника, который в январе поедет в Кот-д'Ивуар. Южный Судан уже вне борьбы.
- Группа H
Замбия и Кот-д'Ивуар досрочно выиграли гонку у Коморских островов и Лесотто. Для Замбии это будет возвращение на КАН впервые с 2015 года.
- Группа I
За тур до завершения квалификации все четыре участника ещё претендуют на выход из группы. ДР Конго и устраивает даже ничья против Судана, всем остальным желательно побеждать, чтобы не оглядываться на матчи остальных конкурентов.
- Группа J
Ботсвана и Ливия оказались далеко позади Экваториальной Гвинеи и Туниса, которые снова сыграют на КАН.
- Группа K
Южная Африка и Марокко не оставили ни единого шанса Либерии.
- Группа L
Сенегал досрочно завоевал место на КАН-2023. Мозамбик в сентябре будет защищать выход на КАН-2023 в поединке против прямого конкурента: Бенина.
Кто сыграет на Кубке африканских наций 2023?
На данный момент уже известны 14 участников из 24. Оставшиеся десять определятся в матчах квалификации в сентябре.
- Нигерия
- Гвинея-Бисау
- Буркина-Фасо
- Кабо-Верде
- Египет
- Гвинея
- Алжир
- Мали
- Замбия
- Кот-д'Ивуар
- Экваториальная Гвинея
- Южная Африка
- Марокко
- Сенегал
Когда и где состоится Кубок африканских наций 2023?
Финальная часть турнира пройдёт в Кот-д'Ивуаре на шести местных стадионах: в Абиджане, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. Турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года.