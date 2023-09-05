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Кубок африканских наций 2023: кто квалифицировался, а кто сохраняет последний шанс?

Новости футбола Сегодня, 08:49
Кубок африканских наций 2023: кто квалифицировался, а кто сохраняет последний шанс? Кубок африканских наций 2023: кто квалифицировался, а кто сохраняет последний шанс?

В сентябре во время международной паузы завершится квалификация на Кубок африканских наций 2023. Dailysports собрал всю важную информацию, которую нужно знать о турнире.

Квалификация КАН-2023: турнирные таблицы

В финальную стадию турнира выйдут 24 национальных сборных: по две с каждой из 12 отборочных групп.

  • Группа A

Нигерия и Гвинея-Бисау досрочно оформили выход на Кубок африканских наций 2023. Сьерра-Леоне, Сан-Томе и Принсипи завершат турнир после последнего тура.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа B

Буркина-Фасо и Кабо-Верде сыграют на КАН-2023, а Того и Эсватини потеряли все шансы на выход в следующий раунд турнира.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа C

Намибия уже одной ногой в финальной части, только чудо не позволит им сыграть на КАН 2023; Камерун и Бурунди в очном матче определят второго победителя группы.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа D

Египет и Гвинея - уже на КАН-2023. Малави и Эфиопия досрочно проиграли борьбу.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа E

Мадагаскар потерял даже теоретические шансы на выход дальше. В последнем туре Гана, Ангола и ЦАР определят двух участников КАН-2023.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа F

После досрочного выхода Алжира остаётся одно вакантное место в этой группе. На него претендуют Танзания и Уганда: первых устраивает даже ничья с Алжиром в последнем туре, чтобы завоевать путевку на КАН-2023. Уганде в матче против Нигера нужна только поражение прямого конкурента и собственная победа, желательно с разницей в два гола и более.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа G

Мали уже на КАН-2023. Гамбия и Конго в очном матче определят ещё одного участника, который в январе поедет в Кот-д'Ивуар. Южный Судан уже вне борьбы.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа H

Замбия и Кот-д'Ивуар досрочно выиграли гонку у Коморских островов и Лесотто. Для Замбии это будет возвращение на КАН впервые с 2015 года.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа I

За тур до завершения квалификации все четыре участника ещё претендуют на выход из группы. ДР Конго и устраивает даже ничья против Судана, всем остальным желательно побеждать, чтобы не оглядываться на матчи остальных конкурентов.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа J

Ботсвана и Ливия оказались далеко позади Экваториальной Гвинеи и Туниса, которые снова сыграют на КАН.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа K

Южная Африка и Марокко не оставили ни единого шанса Либерии.

Таблица, представленная Sofascore
  • Группа L

Сенегал досрочно завоевал место на КАН-2023. Мозамбик в сентябре будет защищать выход на КАН-2023 в поединке против прямого конкурента: Бенина.

Кто сыграет на Кубке африканских наций 2023?

На данный момент уже известны 14 участников из 24. Оставшиеся десять определятся в матчах квалификации в сентябре.

  • Нигерия
  • Гвинея-Бисау
  • Буркина-Фасо
  • Кабо-Верде
  • Египет
  • Гвинея
  • Алжир
  • Мали
  • Замбия
  • Кот-д'Ивуар
  • Экваториальная Гвинея
  • Южная Африка
  • Марокко
  • Сенегал

Когда и где состоится Кубок африканских наций 2023?

Финальная часть турнира пройдёт в Кот-д'Ивуаре на шести местных стадионах: в Абиджане, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро. Турнир пройдёт с 13 января по 11 февраля 2024 года.

Илеана Санчес Илеана Санчес эксперт Dailysports
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