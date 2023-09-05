Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи. ВИДЕО
Новости футбола Сегодня, 15:42
Фото: https://www.instagram.com/cristiano/
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду прошел проверку на детекторе лжи для одной спонсорской компании.
Игрока Аль-Насра спросили о его карьере и достижениях в футболе.
На вопрос, выиграет ли Португалия когда-нибудь Чемпионат Мира, Роналду ответил, что да. Однако детектор показал, что сам футболист не верит в это. Также он признался, что АПЛ – это самый сложный чемпионат, в котором ему приходилось играть. Детектор подтвердил это мнение.
Кроме этого, Роналду считает, что больше никто не побьет его рекорд по голам на официальном уровне (850). И португалец считает, что является лучшим бомбардиром в истории футбола. Детектор продемонстрировал, что сам футболист верит в эти утверждения.
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