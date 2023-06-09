Полузащитник “Челси” Матео Ковачич может перейти в “Манчестер Сити”.

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, клуб уже согласовал условия контракта с хорватским игроком.

Источник отмечает, что при этом детали трансфера пока не обсуждаются между клубами.

Ожидается, что чемпион страны заплатит за Ковачича до €50 млн.

В прошлом сезоне Матео провел за “синих” 37 матчей, забил два гола и отдал две результативные передачи.