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Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

Новости футбола Вчера, 15:39
Стивен Перес эксперт Dailysports Стивен Перес
Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023 Фото: https://twitter.com/CAF_Online

На Кубке африканских наций пройдут матчи полуфинальные. В одном из них хозяин турнира Кот-д'Ивуар сыграет против ДР Конго.

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Кот-д'Ивуар – ДР Конго: что нужно знать о матче?

Кот-д'Ивуар одержал всего одну победу на групповом этапе. Кроме этого, они дважды уступили, Нигерии и Экваториальной Гвинее. На стадии плей-офф они прошли в серии пенальти действующего чемпиона Сенегал и в овертайме Мали. ДР Конго на групповом этапе трижды сыграл вничью (дважды 1:1 и 0:0). В 1/8 финала Конго одолел Египет в серии пенальти 2:1, а в четвертьфинале они победили Гвинею со счетом 3:1.

Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где состоится матч?

Матч 1/2 финала Кубка африканской нации между Кот-д'Ивуаром и ДР Конго пройдет в среду, 7 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.

  • Варшава –21:00
  • Киев – 22:00
  • Ереван – 00:00
  • Астана – 02:00

Кот-д'Ивуар – ДР Конго где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Стоит отметить, что не во всех странах будет трансляция матча. Для международной арены матч будет транслироваться на Bet365.

Dailysports подготовил для вас информацию, где можно будет увидеть эту игру в вашей стране.

  • Грузия - Silk Sport
  • Израиль - 5Sport
  • Казахстан - МЕGOGGО
  • Польша - МЕGOGО
  • Украина - МЕGOGО
  • Узбекистан - Setanta Sports 1
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