Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где смотреть онлайн матч Кубка африканских наций 2023

На Кубке африканских наций пройдут матчи полуфинальные. В одном из них хозяин турнира Кот-д'Ивуар сыграет против ДР Конго.

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Кот-д'Ивуар – ДР Конго: что нужно знать о матче?

Кот-д'Ивуар одержал всего одну победу на групповом этапе. Кроме этого, они дважды уступили, Нигерии и Экваториальной Гвинее. На стадии плей-офф они прошли в серии пенальти действующего чемпиона Сенегал и в овертайме Мали. ДР Конго на групповом этапе трижды сыграл вничью (дважды 1:1 и 0:0). В 1/8 финала Конго одолел Египет в серии пенальти 2:1, а в четвертьфинале они победили Гвинею со счетом 3:1.

Кот-д'Ивуар – ДР Конго: когда и где состоится матч?

Матч 1/2 финала Кубка африканской нации между Кот-д'Ивуаром и ДР Конго пройдет в среду, 7 февраля, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах мира.