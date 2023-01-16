Конте может покинуть "Тоттенхэм"

Главный тренер “Тоттенхэма” Антонио Конте может покинуть клуб следующим летом, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, итальянский специалист недоволен трансферной политикой лондонского клуба. Руководство клуба обещало итальянцу купить двух футболистов в зимнее трансферное окно, но приобретения до сих пор не были совершены. Контракт наставника истекает летом 2023 года и он может отказаться от подписания нового соглашения.

“Тоттенхэм”, набрав в 19 турах 33 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, и на пять очков отстает от зоны Лиги чемпионов.

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