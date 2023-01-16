"Шахтер" выделит один миллиард для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших украинских воинов

Президент донецкого “Шахтера” Ринат Ахметов сообщил, что он принял решение о выделении 1 миллиарда гривен (25 миллионов евро) на создание проекта “Сердце ”Азовстали" – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших украинских воинов.

"Благодаря украинской армии, украинскому народу и огромной поддержке всего цивилизованного мира мы сегодня можем говорить об украинском футболе. Только вместе мы победим зло, пришедшее в наш дом.

Именно поэтому я принял решение о запуске проекта “Сердце ”Азовстали" – для помощи защитникам Мариуполя и семьям погибших воинов. Их подвиг не имеет аналогов в современной истории. Именно благодаря им, их жертвенности и мужеству в сдерживании врага в первые месяцы войны все мы сегодня чувствуем неизбежность Победы Украины.

На помощь нашим воинам и защитникам, а также их семьям сегодня я выделяю 1 миллиард гривен. Они будут направлены на разные потребности – от лечения, психологической помощи, протезирования до реализации целевых запросов. Для соблюдения принципов прозрачности будет сформирована профессиональная, независимая команда, которая будет взаимодействовать с защитниками “Азовстали”, их семьями, патронажными службами, волонтерами.

Мы в вечном долгу перед нашими воинами!" – приводятся слова Ахметова на официальном сайте “Шахтера”.

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