Конкурент клуба Роналду хочет пригласить звездного испанского хавбека

Ещё один клуб из Саудовской Аравии проявил интерес к полузащитнику мадридского “Атлетико” Саулю Ньигесу.

Как пишет источник, 28-летнего испанца хочет видеть в своих рядах не только “Аль-Наср”, но и “Аль-Иттихад”, усиливший состав форвардом Каримом Бензема и хавбеком Н'Голо Канте.

По данным портала Transfermarkt, Ньигес сейчас стоит около 10 миллионов евро.

В прошлом сезоне хавбек провел за “матрасников” 38 матчей, забив три гола и отдав одну голевую передачу.