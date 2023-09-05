Команда Ла Лиги уволила главного тренера

Вилльяреал, выступающий в Ла Лиге, уволил главного тренера, сообщили на официальном сайте клуба.

Главный тренер Кике Сетьен отправлен в отставку. Клуб подчеркивает приверженность и высокий профессионализм тренера и его штаба. Также они поблагодарили менеджера за то, что тот возглавил команду в сложный период прошлого сезона. Сетьен помог многим игрокам из академии пробиться в главную команду.

Кроме этого, Вильереал квалифицировался в групповой этап Лиги Европы, потому что в прошлом сезоне занял пятое место Ла Лиги. Клуб еще раз поблагодарил главного менеджера и его штаб за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере.

Футбольный директор клуба Мигель Анхель Тэна занимает место исполняющего обязанности главного менеджера команды. Именно он проведет следующую тренировку Вильреала.

Контракт с Сетьеном действовал до завершения сезона 2023/24. Под его руководством Вильярреал в прошлом сезоне стал пятым в Ла Лиге и квалифицировался в Лигу Европы. После четырех туров нынешнего сезона Ла Лиги Вильярреал с тремя поражениями и одной победой занимает 15-ю позицию.