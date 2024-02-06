Клубы Премьер-лиги установили уникальный рекорд результативности
Новости футбола Сегодня, 06:42
Getty Images
Вчера матчем Брентфорд – Манчестер Сити (1:3) завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/24, который стал действительно историческим.
В 10 матчах тура команды суммарно забили 45 голов, что является рекордом лиги с того момента, когда в ней играют 20 команд – c сезона-1995/96.
Из всех команд лиги забить на выходных не смогли только Вест Хэм и Шеффилд Юнайтед.
Все результаты 23-го тура
- Эвертон – Тоттенхэм 2:2
- Ньюкасл – Лутон 4:4
- Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла 0:5
- Брайтон – Кристал Пэлас 4:1
- Бернли – Фулхэм 2:2
- Арсенал – Ливерпуль 3:1
- Борнмут – Ноттингем Форест 1:1
- Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0
- Челси – Вулверхэмптон 2:4
- Брентфорд – Манчестер Сити 1:3
Новый тур АПЛ стартует в субботу, 10 февраля, матчем между Манчестер Сити и Эвертоном.
Связанные команды и лиги
Популярные новости
Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР
Новости футбола Сегодня, 11:59 Настоящая сенсация. Определился первый финалист Кубка Азии-2023
Новости футбола Вчера, 17:02 Хет-трик Фодена помог Сити одержать очередную победу в Премьер-лиге
Новости тенниса 04 фев 2024, 06:26 ФОТО. Чьи кубики лучше? Чемпионка Australian Open и ее подруга похвастались фигурами
Новости футбола 03 фев 2024, 15:11 Арбитр применил физическую силу. Четвертьфинал Кубка Африки закончился большим скандалом
Новости футбола 03 фев 2024, 15:08 Мбаппе принял решение о переходе в Реал
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 17:16 Кубок Англии 2023-2024 Четвертый раунд: расписание и результаты Новости футбола Сегодня, 17:11 Иран – Катар: когда и где смотреть онлайн матч Кубка Азии 2023 Новости футбола Сегодня, 16:50 Сумасшедшие деньги за Салаха, Клопп готов изменить свои планы. Daily Digest за 6 февраля Новости футбола Сегодня, 16:09 Клопп готов тренировать в следующем сезоне только одну команду Новости баскетбола Сегодня, 15:47 Звезда Филадельфии перенес операцию на мениске. Есть надежда на возвращение в плей-офф Новости бокса Сегодня, 15:40 "Я заберу его душу". Нганну вызывающе обратился к Джошуа Новости футбола Сегодня, 15:39 Звездный португальский тренер не против снова вернуться в Челси Новости футбола Сегодня, 15:11 Египет назначил главным тренером сборной легендарного в прошлом игрока Новости футбола Сегодня, 14:37 Отличные новости для Нигерии. Лидер Суперорлов сможет сыграть против ЮАР Новости биатлона Сегодня, 14:18 Стадион для Чемпионата Мира по биатлону закрыли из-за повреждений
Прогнозы на спорт
Теннис 07 фев 2024 Сорана Кирстя – Мария Саккари прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Теннис 07 фев 2024 Эмма Радукану – Онс Жабер прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Иран – Катар прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Санта-Клара – Порту прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Баскетбол 07 фев 2024 Бешикташ — Хапоэль Тель-Авив прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Нигерия - Южная Африка прогноз и ставки на матч 7 февраля Футбол 07 фев 2024 Лион – Лилль прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Майнц – Унион прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Газиантеп – Фенербахче прогноз и ставки на матч 7 февраля 2024 года Футбол 07 фев 2024 Аль-Таи – Аль-Иттихад прогноз и ставки на матч 7 февраля