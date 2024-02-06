Клубы Премьер-лиги установили уникальный рекорд результативности

Вчера матчем Брентфорд – Манчестер Сити (1:3) завершился 23-й тур английской Премьер-лиги сезона-2023/24, который стал действительно историческим.

В 10 матчах тура команды суммарно забили 45 голов, что является рекордом лиги с того момента, когда в ней играют 20 команд – c сезона-1995/96.

Из всех команд лиги забить на выходных не смогли только Вест Хэм и Шеффилд Юнайтед.

45 - There were 45 goals scored across this weekend's 10 Premier League games, the second highest scoring matchday in Premier League history (53 goals on MD42 in 1992-93) and the highest scoring matchday in a 20 team season (since 1995-96). Entertained. pic.twitter.com/a8OMN5W8O4 — OptaJoe (@OptaJoe) February 5, 2024

Все результаты 23-го тура

Эвертон – Тоттенхэм 2:2

Ньюкасл – Лутон 4:4

Шеффилд Юнайтед – Астон Вилла 0:5

Брайтон – Кристал Пэлас 4:1

Бернли – Фулхэм 2:2

Арсенал – Ливерпуль 3:1

Борнмут – Ноттингем Форест 1:1

Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 3:0

Челси – Вулверхэмптон 2:4

Брентфорд – Манчестер Сити 1:3

Новый тур АПЛ стартует в субботу, 10 февраля, матчем между Манчестер Сити и Эвертоном.