Клуб Криштиану Роналду не смог стать чемпионом Саудовской Аравии

Состоялись матчи 29-го тура чемпионата Саудовской Аравии. “Аль-Наср”, за который выступает Криштиану Роналду, сыграл вничью с “Аль-Иттифак” со счетом 1:1 и потерял шансы на чемпионский титул. Чемпионом стал “Аль-Иттихад”, который разгромил “Аль-Фейха” (3:0).

“Аль-Иттифак” - “Аль-Наср” - 1:1 (1:0)

Голы: Ниакате, 43 - 1:1, Луис Густаво, 56 - 1:1

“Аль-Фейха” - “Аль-Иттихад” - 0:3 (0:2)

Голы: Шарахили, 3 - 0:1, Ромариньо, 45 - 0:2, Ромариньо, 86 - 0:3

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